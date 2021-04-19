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Yürekler ağza geldi! Raylardaki çocuğu görür görmez...

’da annesiyle birlikte yürüdüğü sırada tren raylarına düşen çocuğu ölümden istasyon çalışanı kurtardı. O anlar anbean istasyona ait güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Yürekler ağza geldi! Raylardaki çocuğu görür görmez...

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentindeki Vangani Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Annesiyle birlikte tren istasyonunda yürüyen çocuk aniden dengesini kaybederek raylara düştü.

Olayın etkisiyle şok geçiren anne çocuğunun düşüşünü izledi.Çocuğa doğru hızla yaklaşan treni farkeden istasyon çalışanı Mayur Shelkhe, çocuğu ezilmekten kurtardı. O anlar anbean istasyona ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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