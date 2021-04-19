Son dakika: Rusya Suriye'de muhalifleri vurdu! 200 kişi öldü

PALMİRA NEDEN ÖNEMLİ?

Vurulan bölgenin tarihi bir kent olduğunu belirten Yavuzalan, bu bölgenin Suriye rejimi ve Rus özel kuvvetlerine bağlı olduğunu ifade etti. Yavuzalan ayrıca bölgede az miktarda muhalifin de bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Yavuzalan, Rusya bölgede istediği operasyonu yapabilir diyerek bir mesaj verdiğini söyledi. Yavuzalan Palmira'nın önceki yıllarda IŞİD'e ait olduğunu da söyledi.

ABD TÜRKİYE-RUSYA ARASINI AÇMAK İSTİYOR

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ bu saldırının dikkatle okunması gerektiğini belirtirken, Rusya-Ukrayna ve ABD denkleminin bir yansıması olduğunu ifade etti. ABD'nin Rusya ve Türkiye'nin arasını açmadığını da belirten Başbuğ Türkiye'nin bu oyuna gelmediğini ifade etti.