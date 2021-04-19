19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya Suriye'de muhalifleri vurdu! 200 kişi öldü

Son dakika: Rusya Suriye'de muhalifleri vurdu! 200 kişi öldü

Reuters'ın haberine göre 'deki Palmira'nın kuzeydoğusundaki üssü vurarak 200 kadar kişiyi öldürdü. Rus uçaklarının patlayıcı cihazlar ile cephaneyi, arabaları ve bileşenleri imha ettiğini söyledi. Konuya ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzalan, Rusya'nın vurduğu Palmira bölgesinin önemini de canlı yayında açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Rusya Suriye'de muhalifleri vurdu! 200 kişi öldü

Reuters'ın haberine göre 'deki Palmira'nın kuzeydoğusundaki üssü vurarak 200 kadar kişiyi öldürdü. Rus uçaklarının patlayıcı cihazlar ile cephaneyi, arabaları ve bileşenleri imha ettiğini söyledi.

Rusya'nın vurduğu bölgede silahlı muhaliflerin yanı sıra sivil insanların da bulunduğu aktarıldı. Saldırının ardından bölgede alevlerin de yükselmeye başladığı bildirildi.

UZMAN İSİMLER KONUYU A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzalan, cephane ve araçların yüklü olduğu bir üssün vurulduğunu ifade etti. Rusya'nın son dönemde bu tarz saldırılar düzenlediğini ifade ederken, Rusya'nın kendi askeri alanını çoğaltmak istediğini belirtti.

PALMİRA NEDEN ÖNEMLİ?

Vurulan bölgenin tarihi bir kent olduğunu belirten Yavuzalan, bu bölgenin Suriye rejimi ve Rus özel kuvvetlerine bağlı olduğunu ifade etti. Yavuzalan ayrıca bölgede az miktarda muhalifin de bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Yavuzalan, Rusya bölgede istediği operasyonu yapabilir diyerek bir mesaj verdiğini söyledi. Yavuzalan Palmira'nın önceki yıllarda IŞİD'e ait olduğunu da söyledi.

ABD TÜRKİYE-RUSYA ARASINI AÇMAK İSTİYOR

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ bu saldırının dikkatle okunması gerektiğini belirtirken, Rusya-Ukrayna ve ABD denkleminin bir yansıması olduğunu ifade etti. ABD'nin Rusya ve Türkiye'nin arasını açmadığını da belirten Başbuğ Türkiye'nin bu oyuna gelmediğini ifade etti.

Rusya Suriye'de muhalifleri vurdu! Uzman isimler A Haber ekranlarında değerlendirdi RUSYA SURİYE'DE MUHALİFLERİ VURDU! UZMAN İSİMLER A HABER EKRANLARINDA DEĞERLENDİRDİ

Rusya Suriye’de muhalifleri vurdu RUSYA SURİYE'DE MUHALİFLERİ VURDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA