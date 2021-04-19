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Vladimir Putin'den Joe Biden'ın davetine yanıt

Rusya Devlet Başkanı 'in, Başkanı 'ın daveti üzerine 'ne katılacağı bildirildi. Biden geçen ay sonu canlı yayın programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “katil” ifadesini kullanmıştı. Putin ise Biden’a “Ona sağlıklar dilerim” sözleriyle karşılık vermişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Vladimir Putin'den Joe Biden'ın davetine yanıt

'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, 22 Nisan'da 'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.

Kremlin Sözcüsü da Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Putin'in, zirve kapsamında Biden ve diğer ülke liderleri ile ikili görüşmesinin planlanmadığını duyurdu.

Başkanı , 23 Mart'ta, aralarında Cumhurbaşkanı 'ın yanı sıra Çin Devlet Bakanı , Cumhurbaşkanı , Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı 'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

BIDEN İLE PUTIN ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay sonu canlı yayın programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a "Ona sağlıklar dilerim" sözleriyle karşılık vermişti.

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