Vladimir Putin'den Joe Biden'ın davetine yanıt
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı bildirildi. Biden geçen ay sonu canlı yayın programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “katil” ifadesini kullanmıştı. Putin ise Biden’a “Ona sağlıklar dilerim” sözleriyle karşılık vermişti.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, 22 Nisan'da İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Putin'in, zirve kapsamında Biden ve diğer ülke liderleri ile ikili görüşmesinin planlanmadığını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.
BIDEN İLE PUTIN ARASINDA GERİLİM YAŞANMIŞTI
ABD Başkanı Joe Biden geçen ay sonu canlı yayın programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmıştı.
Putin, Biden'a "Ona sağlıklar dilerim" sözleriyle karşılık vermişti.
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