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Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı: Başsağlığı diliyoruz

Dışişleri  Bakanlığı, 'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı: Başsağlığı diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da yaşanan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde bugün meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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