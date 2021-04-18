Son dakika: Rusya'dan Çekya'ya misilleme!

NELER YAŞANMIŞTI?

Çekya, dün 2014'te Vrbieticach kentindeki mühimmat deposunda 2 kişinin ölümüne neden olan patlamada rolleri olduğu iddiasıyla 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamış ve diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti.



