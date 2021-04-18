Son dakika: Rusya'dan Çekya'ya misilleme!
Son dakika haberi... Rusya ve Çekya arasındaki siyasi gerilim devam ediyor. Çekya’nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya 20 Çekyalı diplomatı sınır dışı ederek, diplomatlara ülkeden ayrılmaları için yarın gün sonuna kadar süre verdi.
RUSYA'DAN TEPKİLER
Öte yandan Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Başkan Yardımcısı Vladislav Belov, Rus diplomatların Çekya'dan sınır dışı edilmesinin, Çekya'nın ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına verdiği desteğin göstergesi olduğunu kaydetti.
ÇEKYA'NIN MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI
Rus basınında yer alan haberlerde, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarıldı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Çekya, dün 2014'te Vrbieticach kentindeki mühimmat deposunda 2 kişinin ölümüne neden olan patlamada rolleri olduğu iddiasıyla 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamış ve diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti.
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