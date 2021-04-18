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Son dakika: Suriye'de 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimleri yapılacak

Son dakika haberleri... ’de 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimleri düzenleneceği duyuruldu.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Son dakika: Suriye'de 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimleri yapılacak

2011 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de parlamento, 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimlerine gidileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, adayların başvuru sürecinin 19 Nisan Pazartesi günü başlayacağı ve yurt dışında yaşayan Suriyelilerin 20 Mayıs'ta elçiliklerde oy kullanabileceği belirtildi.



Söz konusu seçim, 2014 yılında yapılan seçimin ardından Suriye'de iç savaş sırasında yapılacak 2. devlet başkanlığı seçimi olacak. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yüzde 92 ile kazandığı önceki seçimin sonuçları, gayri meşru olduğu gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği (AB) dahil olmak üzere birçok uluslararası aktör tarafından tanınmamıştı.

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