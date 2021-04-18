18 Nisan 2021, Pazar
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ABD'deki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

'nin eyaletindeki bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Emniyet ekiplerinin soruşturma başlattığı açıklandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.04.2021
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ABD'deki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yetkililer, sabah saatlerinde eyalete bağlı Kenosha kentinin Somers kasabasındaki bir bara silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

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