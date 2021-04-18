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Rusya'dan Uluslararası Uzay İstasyonu projesi açıklaması

12 Nisan'daki toplantının detayları hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı , "Ortaklarımızı 2025'te projesinden çıkacağımızı dürüstçe bilgilendirmemiz lazım." ifadelerine yer verdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Rusya'dan Uluslararası Uzay İstasyonu projesi açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, ülkesinin 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden ayrılacağını söyledi.

Rusya Başbakanlığından Rus TASS haber ajansına yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, istasyonun teknik açıdan denetlenmesi ve denetim sonuçlarına göre gerekli kararların alınması gerektiği vurgulandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov da Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımızı dürüstçe bilgilendirmemiz lazım." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Nisan'da yetkililerle yaptığı toplantıda Uluslararası Uzay İstasyonu projesini ele almıştı. Bu toplantıda, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığı belirtilmişti.

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