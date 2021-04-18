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ABD'den Rusya'ya tehdit! "Aleksey Navalnıy hapiste ölürse bunun sonuçları olacak"

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrası Rusya'yı zora sokacak bir gelişme daha yaşandı. Hapiste bulunan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin her an ölebileceğini haberi 'yi harekete geçirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı , Rus muhalif Aleksey 'ın hapiste iken hayatını kaybetmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını söyledi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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ABD'den Rusya'ya tehdit! Aleksey Navalnıy hapiste ölürse bunun sonuçları olacak

'de yayımlanan "" programına konuşan Sullivan, -Rusya ilişkilerini ve 'ın durumunu değerlendirdi.

Sullivan, Rus muhalif Navalnıy'ın bozulan sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Bay Navalnıy'ın hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu Rus hükümetine ilettik ve Rusya uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer Bay Navalnıy ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik." diyen Sullivan, Moskova'ya karşı ne gibi adımlar atacaklarını şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağını ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bunun net bir şekilde ortaya konacağını ifade etti.

Cezaevinde açlık grevine başladığı belirtilen Navalnıy'ın böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldığı yönündeki haberler medyasına yansımıştı.

ABD yönetimi, daha önceki pek çok açıklamasında da Navalnıy'ın sağlığından Rus hükümetinin sorumlu olduğunu dile getirmiş ve bu konuda gereken adımları atacağı mesajını vermişti.

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