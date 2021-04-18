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18 gündür açlık grevinde! Navalny'nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Her an ölebilir

Rus muhalif Aleksey Navalny, 31 Mart itibariyle doktorunun kendisini ziyaret etmesine izin verilmediği ve gereken tıbbi yardımı alamadığı gerekçesiyle açlık grevine başladığını duyurmuştu. Navalny'nin sağlık durumuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Navalny'nin test sonuçlarını inceleyen doktoru, bu sonuçlara göre Rus muhalifin her an ölebileceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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18 gündür açlık grevinde! Navalny'nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Her an ölebilir

44 yaşındaki Navalny'nin test sonuçlarını inceleyen doktoru, bu sonuçlara göre Rus muhalifin her an kalbinin durabileceği ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

18 gündür açlık grevinde! Navalny'nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Her an ölebilir

Navalny'nin doktorlarının hapishanede kendisini görmesine izin verilmiyor.

18 gündür açlık grevinde! Navalny'nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Her an ölebilir

Rus muhalif 31 Mart itibariyle doktorunun kendisini ziyaret etmesine izin verilmediği ve gereken tıbbi yardımı alamadığı gerekçesiyle açlık grevine başladığını duyurmuştu.

18 gündür açlık grevinde! Navalny'nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Her an ölebilir

Navalny bel fıtığı olduğunu ağrılarıyla birlikte ellerinde de his kaybı başladığını açıklamıştı.

18 gündür açlık grevinde! Navalny'nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Her an ölebilir

Navalny, Moskova'nın kuzeydoğusundaki Vladimir bölgesinde çok sıkı kontrolleriyle bilinen bir hapishanede tutuluyor.

18 gündür açlık grevinde! Navalny'nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Her an ölebilir

NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ

Navalny, Almanya'da olduğu sırada adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti.

18 gündür açlık grevinde! Navalny'nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Her an ölebilir

20 Ağustos 2020'de Tomsk şehrinden Moskova'ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.

18 gündür açlık grevinde! Navalny'nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Her an ölebilir

"Putin'in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği" iddiasını öne süren Navalny, geçen hafta sonu Moskova'ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmıştı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

18 gündür açlık grevinde! Navalny'nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama: Her an ölebilir

Ülkenin dört bir yanında Navalny'nin serbest bırakılması için protestolar düzenlenmişti.

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