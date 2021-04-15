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Paşinyan'dan gaf! Putin'e 'Fransa Cumhurbaşkanı' dedi

Ermenistan Başbakanı parlamentoda yaptığı konuşmada, Rusya lideri için yanlışlıkla 'Fransa Cumhurbaşkanı' dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Paşinyan'dan gaf! Putin'e 'Fransa Cumhurbaşkanı' dedi

Paşinyan konuşmasında, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve bunlara ilişkin varılan üç ateşkes anlaşmasından bahsederken "ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in 1 Ekim'de yaptıkları açıklamaya göre..." ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın Rusya liderini yanlışlıkla 'Fransa Cumhurbaşkanı' olarak anması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 10 Kasım'da imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

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