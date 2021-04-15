Bilim insanlarından flaş koronavirüs varyantı uyarısı! Orjinal virüsten daha tehlikeli
Neredeyse her ay yeni bir koronavirüs varyantı dünya basınında gündeme oturuyor. Bugüne kadar toplam 14 koronavirüs varyantına rastlanırken, bilim insanlarının yeni açıklamaları olay oldu. P1 varyantının orjinal virüsten 2,5 kat daha hızlı bulaştığını ve daha ağır olduğunu duyurdu.
Koronavirüsün varyasyonları üzerine çalışan bilim insanları, P1 varyantının 2,5 kat daha hızlı bulaştığı sonucuna vardı. Bu durum, Brezilya'daki kabusu açıklıyor.
Bilim insanları yeni bir çalışmada, Brezilya'da uluslararası alarmı artıran ölümcül Kovid-19 salgınının arkasındaki P1 varyantının antikorlardan daha iyi kaçmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığını açıkladı.
NTV'nin haberine göre araştırmacılar bu durum nedeniyle oriijinal koronavirüsten 2,5 kat daha hızlı bulaşan mutasyonlu virüsün salgının şiddetini artırabileceği konusunda uyardı.
Bununla birlikte, AstraZeneca ve Çinli Sinovac tarafından geliştirilen aşıların, P1 varyantına karşı etkili olduğu kanıtlandı. Türkiye de Sinovac aşıyla kitleleri aşılama yoluna gitmişti.
Ancak uzmanlar aşı-mutasyon konusuyla alakalı da bir açıklama yaptı. Daha fazla mutasyonun, bu aşıları da riske atabileceğini ifade etti.
Brezilya Halk Sağlığı enstitüsü Fiocruz tarafından ülkede dolaşan varyantlarla ilgili yürütülen yeni bir araştırma, koronavirüsün P1 mutasyonun hücrelere girmek ve enfekte etmek için kullandığı başak proteininde değişiklikler buldu.
Bilim insanları, bu değişikliklerin virüsü, başak proteinini hedef alan aşılara karşı daha dirençli hale getirebileceğini ve Latin Amerika'nın en kalabalık ülkesindeki salgının şiddetini daha fazla artırabileceğini söyledi.
GÜNEY AFRİKA MUTASYONUNA BENZER DEĞİŞİKLİKLER MEYDANA GELDİ
Araştırmanın yazarlarından biri olan ve P1 varyantının ortaya çıktığına inanılan Amazon şehri Manaus'ta çalışan Felipe Naveca, "Virüsün antikorların tepkisinden kaçmak için yarattığı başka bir kaçış mekanizması olduğuna inanıyoruz" dedi. Naveca, değişikliklerin daha agresif Güney Afrika varyantında (B.1.351) görülen mutasyonlara benzer göründüğünü ve buna karşı yapılan çalışmaların bazı aşıların etkinliğini önemli ölçüde azalttığını gösterdiğini açıkladı.
2,5 KAT DAHA HIZLI YAYILIYOR
Naveca, "Bu durum özellikle endişe verici çünkü virüs evriminde hızlanmaya devam ediyor. Çalışmalar, P1 varyantının orijinal koronavirüse göre 2,5 kat daha bulaşıcı olduğunu ve antikorlara daha dirençli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Brezilya'daki dolaşan koronavirüsün ilk genom dizilimini yöneten Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ester Sabino ise, P1 varyantında meydana gelen mutasyonların, hızlı bulaşma hızı göz önüne alındığında şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Şu anda Brezilya'da oldukça yüksek bir bulaşma hızı var. Virüs ne kadar çok insanı enfekte ederse, yeni mutasyon ve varyant riski de o kadar artar" dedi.
14 MUTASYON MEYDANA GELDİ
Naveca da dahil olmak üzere Fiocruz araştırmacıları, geçtiğimiz günlerde farklı bir soydan P1'e inen ve ülkenin kuzeydoğusunda tespit edilen ve ilk olarak Güney Afrika varyantında belirtilen E484K değişikliği de dahil olmak üzere 14 defans mutasyonu taşıyan yeni bir varyantı tanımladı.
AŞILARI RİSKE ATABİLİR
Bununla birlikte, şimdiye kadar AstraZeneca ve Çinli Sinovac tarafından geliştirilen aşıların P1 Brezilya varyantına karşı etkili olduğu kanıtlandı. Ancak Sabino, daha fazla mutasyonun bunu riske atabileceğini söyledi.
Türkiye de Sinovac aşıyla kitleleri aşılama yoluna gitmişti.
BREZİLYA'DA SON DURUM
Brezilya'da son 24 saatte 73 bin 513 yeni vakanın kaydedilirken, 3 bin 459 kişi de yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 13 milyon 673 bin 507 olurken, can kaybı 361 bin 884'e yükseldi.
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