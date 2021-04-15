Bilim insanlarından flaş koronavirüs varyantı uyarısı! Orjinal virüsten daha tehlikeli

2,5 KAT DAHA HIZLI YAYILIYOR

Naveca, "Bu durum özellikle endişe verici çünkü virüs evriminde hızlanmaya devam ediyor. Çalışmalar, P1 varyantının orijinal koronavirüse göre 2,5 kat daha bulaşıcı olduğunu ve antikorlara daha dirençli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Brezilya'daki dolaşan koronavirüsün ilk genom dizilimini yöneten Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ester Sabino ise, P1 varyantında meydana gelen mutasyonların, hızlı bulaşma hızı göz önüne alındığında şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Şu anda Brezilya'da oldukça yüksek bir bulaşma hızı var. Virüs ne kadar çok insanı enfekte ederse, yeni mutasyon ve varyant riski de o kadar artar" dedi.