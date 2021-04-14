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Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların çoğu diyabet hastası!

() Genel Direktörü Ghebreyesus yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle hastaneye yatan ağır hastaların büyük kısmının hastası olduğunu açıkladı. Ghebreyesus ayrıca dünyada son 40 yıl içerisinde diyabet hastalığının 4 kat arttığını da ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların çoğu diyabet hastası!

() Genel Direktörü Ghebreyesus, dünya genelinde son 40 yılda şeker hastalarının sayısının 4 katına çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmının olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, örgütün "Küresel Diyabet Sözleşmesi"nin lansmanı dolayısıyla yazılı açıklamada, "Diyabet konusunda acil önlem alma ihtiyacı her zamankinden daha açık." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Erken ölme riski düşeceği yere artan tek büyük bulaşıcı olmayan hastalık türü bu. Ayrıca, Kovid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var." uyarısını yaptı.

DSÖ, yeni Küresel Diyabet Sözleşmesi'yle şeker hastalığını önleme çabalarına destek ve insülinin keşfinden 100 yıl sonra ihtiyaç duyan herkese tedavi sağlamayı amaçlıyor.

Sözleşme, 'nin desteğiyle DSÖ ve tarafından ortaklaşa düzenlenen 'nde bugün açıklanıyor.

DSÖ, sözleşmeyle düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet teşhis araçlarına, ilaçlarına ve özellikle de insüline erişimi artırmayı hedefliyor. Örgüte göre, şu anda dünyada insülin piyasasına sadece 3 şirket hakim durumda.

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