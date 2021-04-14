Son dakika: Bernie Madoff'un cezaevinde hayatını kaybetti

Tarihteki en büyük saadet zinciri kurduğu için hüküm giyen Bernie Madoff'un federal bir hapishanede öldüğü açıklandı.

Geçtiğimiz yıl, avukatları Covid-19 salgını nedeniyle 82 yaşındaki Madoff'u hapisten çıkarmak için dava açmış, talep reddedilmişti.



Bernie Madoff'un son dönemde böbrek rahatsızlığı ve diğer kronik tıbbi rahatsızlıklardan muzdarip olduğu belirtildi.

2009 yılında cezaevine giren Bernie Madoff, binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edilmişti. Bir dönemler Wall Street kralı olarak adlandırılan Madoff'un bilinen en büyük saadet zincirini oluşturduğu ve yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza attığı tespit edilmişti.