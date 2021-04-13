Avusturya'da büyük şok! Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ağlayarak istifa etti

Anschober, ülkenin doğusunda yer alan üç eyalette günlük vaka sayılarının ülkenin geri kalanına oranla çok daha yüksek olduğunu, özellikle yoğun bakım hasta sayısının artmasını önlemek için bu bölgelerde yeniden kısıtlama kararları hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Ülkede 8 Şubat'ta hizmete giren ticari işletmeler ve kuaför gibi kişisel bakım merkezlerinin 3 eyalette 1-6 Nisan tarihlerinde kapalı tutulacağını bildiren Anschober, Paskalya tatili sonrasında eğitimin bir hafta süresince uzaktan yapılacağını, daha sonrasında PCR test koşuluyla okulların yeniden açılacağını ifade etti.