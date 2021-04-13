Avusturya'da büyük şok! Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ağlayarak istifa etti
Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarında artış yaşanan Avusturya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 'Çok yoruldum, daha fazla dayanamıyorum' diyen Sağlık Bakanı Rudolf Anschober istifa etti.
Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Avusturya Hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle Kovid-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.
İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Kovid-19 salgını ile mücadele etmek zorunda kalmıştı.
TEDBİRLERİ AÇIKLAMIŞTI
Avusturya'nın doğusunda yer alan Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ciddi artış nedeniyle 1-6 Nisan tarihlerinde ticari işletmeler ve kişisel bakım merkezleri bir kez daha kapatılmıştı.
Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, söz konusu üç eyaletin başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, Paskalya tatili ve sonrasında uygulanacak karantina koşullarını kamuoyuyla paylaşan kişi olmuştu.
Anschober, ülkenin doğusunda yer alan üç eyalette günlük vaka sayılarının ülkenin geri kalanına oranla çok daha yüksek olduğunu, özellikle yoğun bakım hasta sayısının artmasını önlemek için bu bölgelerde yeniden kısıtlama kararları hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.
Ülkede 8 Şubat'ta hizmete giren ticari işletmeler ve kuaför gibi kişisel bakım merkezlerinin 3 eyalette 1-6 Nisan tarihlerinde kapalı tutulacağını bildiren Anschober, Paskalya tatili sonrasında eğitimin bir hafta süresince uzaktan yapılacağını, daha sonrasında PCR test koşuluyla okulların yeniden açılacağını ifade etti.
Bakan Anschober, bir hafta boyunca sokağa çıkma yasaklarının da 24 saat süreceğini, halihazırda kapalı alanlarda kullanılan FFP2 maskelerinin insan yoğunluğunun yaşandığı açık alanlarda da zorunlu hale getirileceğini söyledi.
Avusturya'da virüsün görüldüğü Mart 2020'den bu yana 3 kez katı karantina koşulları hayata geçirildi.
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