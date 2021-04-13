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Pakistan’da Ramazan ayı yarın başlıyor

Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkede Ramazan ayının yarın başlayacağı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Pakistan’da Ramazan ayı yarın başlıyor

Birçok Müslüman ülkede Ramazan ayı başladı.

Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'de yapılan toplantının ardından Pakistan'da Ramazan ayının yarın başlayacağı duyuruldu. Komite, toplantıda, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO), Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığının da bulunduğunu açıkladı.

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