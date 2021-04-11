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Günlük vefat sayıları 1800'den 7'ye düştü! İngiltere normalleşiyor

(Covid-19) küresel salgını dünyada can almaya devam ediyor. Aralık ayında 'de ortaya çıkan mutasyon birçok ülkeye sıçramı ve salgında 3. dalganın başlamasına neden olmuştu. Ülkede günlük yeni vaka sayıları 60 bini aşarken vefat sayıları ise 1800'ü geçmişti. Alınan tedbirler ve yaygın aşılama sonrası İngiltere'de günlük vaka sayıları 1.700 sevilerine gerilerken, bugün virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. 11 Nisan 2021 koronavirüs tablosunun detayları haberimizde...

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Günlük vefat sayıları 1800'den 7'ye düştü! İngiltere normalleşiyor

tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 127 bin 87'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde bin 730 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 369 bin 775'e yükseldi.

40 MİLYONA YAKIN KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, toplam 32 milyon 121 bin 353 kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığı, 7 milyon 466 bin 540 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

7 AYDAN BU YANA EN DÜŞÜK GÜNLÜK CAN KAYBI

'de 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile 13 Eylül'den bu yana en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İNGİLTERE NORMALLEŞİYOR

İngiltere hükümetinin koronavirüs kısıtlamalarından çıkış planına göre 12 Nisan'da birçok işletmenin yeniden açılabileceği duyurulmuştu. Hükümetin belirlediği kurallara göre yeniden açılacak işletmelerin arasında mağazalar, kuaförler, bar ve restoranların açık hava bölümleri ve eğlence merkezleri yeniden açılacak.


Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında 'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 237 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 939'a yükseldi. Toplamda 41 milyon 591 854 test yapıldı. Bugün yapılan 294 bin 274 testten, 50 bin 678 yeni vaka sayısı, 2 bin 548 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 849 bin 11, bugün iyileşen 30 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 331 411'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 824 olduğu açıklandı.

Koronavirüs verileri açıklandı KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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