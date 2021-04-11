Günlük vefat sayıları 1800'den 7'ye düştü! İngiltere normalleşiyor

40 MİLYONA YAKIN KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, toplam 32 milyon 121 bin 353 kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığı, 7 milyon 466 bin 540 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.