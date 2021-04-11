12 Nisan 2021, Pazartesi
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Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'da yaşanan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği depremle ilgili yaptığı açıklamada "Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki Malang Kenti yakınlarında meydana gelen depremin en az 8 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve maddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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