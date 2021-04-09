İngiltere’de anne vahşeti! 6 günlük alem faciayla sonuçlandı

Akıllara durgunluk veren bir vahşet olayı, bu kez İngiltere'de yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 2019 yılının Ekim ayında, o dönem 18 yaşında olan Verphy Kudi isimli İngiliz kadın, 20 aylık bebeğini tam 6 gün boyunca evde yalnız bıraktı.