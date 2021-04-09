İngiltere’de anne vahşeti! 6 günlük alem faciayla sonuçlandı
Son dakika haberine göre; İngiltere’nin Brighton kentinde yaşanan olay ülkenin gündemine damga vurdu. 19 yaşındaki genç annenin 6 günlük alemi faciayla sonuçlandı.
Günler boyunca boş evde aç, susuz ve yapayalnız bir şekilde annesini bekleyen Asiah, günler boyu süren açlığa dayanamayarak hayatını kaybetti. 6 gün süren partinin ardından evine dönen cani anne, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Polisi arayan kadın, ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanmaya başladı.
DAHA ÖNCE 11 KEZ YALNIZ BIRAKMIŞ
Küçük bebeğin ölümüne dair bir başka korkunç gerçekse, mahkeme sırasında ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şu an 20 yaşında olan cani anne, kızını daha önce tam 11 kez evde yalnız bırakarak çeşitli partilere katıldı.
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