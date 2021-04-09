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İngiltere’de anne vahşeti! 6 günlük alem faciayla sonuçlandı

Son dakika haberine göre; ’nin kentinde yaşanan olay ülkenin gündemine damga vurdu. 19 yaşındaki genç annenin 6 günlük alemi faciayla sonuçlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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İngiltere’de anne vahşeti! 6 günlük alem faciayla sonuçlandı

Akıllara durgunluk veren bir vahşet olayı, bu kez 'de yaşandı. basınında yer alan haberlere göre 2019 yılının Ekim ayında, o dönem 18 yaşında olan Verphy Kudi isimli İngiliz kadın, 20 aylık bebeğini tam 6 gün boyunca evde yalnız bıraktı.

BEBEĞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

kentinde yaşayan kadın, 18. yaş gününü günler boyu süren partilerde kutlamak için evden çıktı. Arkadaş çevresinin yoğun olduğu başkent 'ya giden Kudi, 20 aylık bebeği Asiah'ı ise evde yapayalnız bıraktı.

Günler boyunca boş evde aç, susuz ve yapayalnız bir şekilde annesini bekleyen Asiah, günler boyu süren açlığa dayanamayarak hayatını kaybetti. 6 gün süren partinin ardından evine dönen cani anne, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Polisi arayan kadın, ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanmaya başladı.

DAHA ÖNCE 11 KEZ YALNIZ BIRAKMIŞ

Küçük bebeğin ölümüne dair bir başka korkunç gerçekse, mahkeme sırasında ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şu an 20 yaşında olan cani anne, kızını daha önce tam 11 kez evde yalnız bırakarak çeşitli partilere katıldı.

Ülke medyasında duyulmasının ardından büyük tepki uyandıran olayda, Kudi'ye karşı istenen cezanın "kasten adam öldürme" maddesi dahilinde değerlendirileceği bildirildi.

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