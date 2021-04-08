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Seçim kampanyasına tabuttan çıkarak başladı

’da ilginç seçim kampanyası: Tabuttan çıkarak seçmenden oy istedi. Seçim bölgesine olan ilgisizliğe dikkat çekmek isteyen Carlos Mayorga, sıra dışı bir eyleme imza attı. Mayorga, seçmenlere ülkedeki suç örgütleri ve Covid-19 salgınında yaşanan sorunları çözmek için söz verirken, bu sözünün yerinde getirememesi durumunda ise 'beni diri diri gömün' dedi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde aday olan ve seçim bölgesine olan ilgisizliğe dikkat çekmek isteyen Carlos Mayorga, tabutun içinden çıkarak seçmenden oy istedi.

Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde adayların seçim kampanyaları görenleri şaşırttı. Partido Encuentro Social (PES) partisinden milletvekili adayı olan politikacı Carlos Mayorga, seçmenlerine tabutun içinden çıkarak seslendi.

Seçime 2'nci bölgeden aday olan Mayorga, bölgenin yıllardır siyasetçiler tarafından ilgisiz bırakıldığına atıfta bulunarak, " Bölge yılladır ilgisizlikten yaralandı, hatta öldü" dedi.

Bölgeye gösterilmeyen ilgiye dikkat çekmeye çalıştığını ifade eden Mayorga, seçim kampanyası boyunca seçmene tabuttan çıkarak sesleneceğini ifade etti.

Tabuttan çıkarak halkına seslendi! TABUTTAN ÇIKARAK HALKINA SESLENDİ!

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