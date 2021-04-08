İstanbul’da kardeşini tinerle yakan Hanifi Dalkıran'ın 20 yıla kadar hapsi istendi

"O BENİM CANIM CİĞERİM"

Savcının mütalaasına karşı diyeceği sorulan tutuklu sanık Hanifi Dalkıran, "Kardeşimi yakacak bir insan değilim. Kendisi öz kardeşimdir. O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.