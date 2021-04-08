İstanbul’da kardeşini tinerle yakan Hanifi Dalkıran'ın 20 yıla kadar hapsi istendi
Beyoğlu'nda kardeşi Serkan Dalkıran'ın üzerine tiner dökerek yaktığı iddia edilen ağabeyi Hanifi Dalkıran'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık ağabey hakkında "Canavarca hisle kasten kardeşini öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edildi. Tutuklu sanık Hanifi Dalkıran ise “Kardeşimi yakacak bir insan değilim. O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değil. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum” diye konuştu.
Hanifi Dalkıran'ın Ağustos ayında, 10 yıldır sokaklarda yaşayan ve tiner kullanan kardeşi Serkan Dalkıran'ı, aldıkları maddenin etkisiyle tiner dökerek yaktığı iddia edilmişti. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Hanifi Dalkıran'ın davasında yeni gelişme yaşandı.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
İstanbul Adliyesinde yapılan duruşmada mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor geldiğini kaydetti. ATK raporuna karşı savunma yapan sanığın avukatı, "Olay kasten öldürmeye teşebbüs değil, taksirle yaralamadır. Müşteki, kendisini yakan kişinin kardeşi olmadığını söylemiştir. Müvekkil tiner çektiği için olay esnasında cezai ehliyeti olmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenle rapordaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Taksirle yaralamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep ediyoruz" dedi.
SAVCININ GÖRÜŞÜ
Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise sanığın "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.
"O BENİM CANIM CİĞERİM"
Savcının mütalaasına karşı diyeceği sorulan tutuklu sanık Hanifi Dalkıran, "Kardeşimi yakacak bir insan değilim. Kendisi öz kardeşimdir. O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.
Sanık avukatı ise savcının mütalaasına karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına süre verip, duruşmayı erteledi.
TİNER DÖKÜP İZLEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hanifi Dalkıran'ın elinde olan pet şişe ile kardeşi Serkan Dalkıran'ın bulunduğu binaya girdiği, ardından Serkan Dalkıran'ın alevler içinde binadan çıktığı anlatılıyor. Sanığın, kardeşi yandığı sırada elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi başından aşağı döküp izlediği vurgulanıyor.