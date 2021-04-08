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Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı ne kadar? | Dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı...

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 23 milyonu geçti. , tedavi altındaki 6 milyon 861 bin 348 ile en fazla ülke oldu. Peki, ABD'yi aktif enfekte vaka sayısında izleyen ülkeler hangileri? İşte son dakika dünya haberine dair detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı ne kadar? | Dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı...

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | Kovid-19 verilerinin derlendiği "" internet sitesine göre, dünya genelinde 23 milyon 44 bin 933'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 22 milyon 943 bin 965'inde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 100 bin 968 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

, tedavi altındaki 6 milyon 861 bin 348 ile aktif enfekte en fazla ülke oldu.

Bu ülkeyi 4 milyon 442 bin 287 ile , 1 milyon 191 bin 776 ile , 920 bin 154 ile , 826 bin 343 ile , 547 bin 837 ile , 406 bin 4 ile , 384 bin 153 ile , 366 bin 344 ile ve 307 bin 587 ile izledi.

Dünyada tedavisi süren hasta sayısı en son 2 Ocak'ta 23 milyonu aşmıştı.

28 Ocak'ta dünya genelinde 26 milyonu aşarak en yüksek seviyeye ulaşan hasta sayısı, bu tarihten itibaren gerileyerek 1 Mart'ta 20 milyon 492 bin 486'ya kadar düşmüştü. Hasta sayısı, o günden bu yana vaka sayısındaki artışa paralel olarak dünya genelinde artıyor.

Hasta sayısının yeniden artması ülkelerin sağlık sistemlerine binen yükü artırıyor. Dünya genelinde Kovid-19 hastalarının yüzde 99,6'sı hastalığı hafif semptomlarla geçirirken, binde 4'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 133 milyon 897 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 904 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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