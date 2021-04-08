Bu ülkeyi 4 milyon 442 bin 287 ile Fransa, 1 milyon 191 bin 776 ile Brezilya, 920 bin 154 ile Hindistan, 826 bin 343 ile Belçika, 547 bin 837 ile İtalya, 406 bin 4 ile Türkiye, 384 bin 153 ile Ukrayna, 366 bin 344 ile Polonya ve 307 bin 587 ile İngiltere izledi.