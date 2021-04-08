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İsrail ve ABD arasında Filistin gerilimi!

Son dakika haberi... İsrail, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarının yeniden başlatılması kararına tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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İsrail ve ABD arasında Filistin gerilimi!
KAN'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ajans, (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı-UNRWA) bugünkü haliyle çatışmayı kökleştiriyor. Dolayısıyla yardımların yeniden başlatılmasına, doğası ve hedeflerindeki değişiklikler eşlik etmelidir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan İsrail'in BM Daimi Temsilcisi ise BM'nin 'taki genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin'e destek kararını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

Erdan, " ile yaptığım görüşmelerde, kışkırtmanın durdurulması ve Yahudi karşıtı içeriğin eğitim müfredatından kaldırılması da dahil olmak üzere bazı reformların uygulanmasını garanti etmeden, UNRWA'nın finansmanının yeniden başlatılması kararının beni hayal kırıklığına uğrattığını ve bunu reddettiğimi ifade ettim." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı , dün, eski Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, yardım paketine, Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen ay da işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki 'ndeki Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yapıldığını açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın, göreve gelmesinden kısa süre sonra 'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

UNRWA; Batı Şeria, Gazze, , , ve 'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

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