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Brezilya'da can kaybı durdurulamıyor: Son 24 saatte 3 bin 829 kişi hayatını kaybetti

'da nedeniyle can kayıplarının önüne geçilemiyor. Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 829 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam ölü sayısı ise 340 bin 776'ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Brezilya'da can kaybı durdurulamıyor: Son 24 saatte 3 bin 829 kişi hayatını kaybetti

'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 829 kişi yaşamını yitirdi. verilerine göre, 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.

EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE OLDU

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 664 bin 158'e çıktı. Nüfusu 210 milyonu aşan ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

YOĞUN BAKIMLARDA YOĞUNLUK

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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