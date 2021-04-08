Brezilya'da can kaybı durdurulamıyor: Son 24 saatte 3 bin 829 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle can kayıplarının önüne geçilemiyor. Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 829 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam ölü sayısı ise 340 bin 776'ya yükseldi.
Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 829 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.
EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE OLDU
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 664 bin 158'e çıktı. Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
YOĞUN BAKIMLARDA YOĞUNLUK
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.