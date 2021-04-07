Çift mutantlı koronavirüs varyantı alarmı! O ülkeye de sıçradı
Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak milyonlarca kişinin ölmesine neden olan koronavirüs kabusu etkisini sürdürüyor. Koronavirüs için aşı çalışmaları devam ederken şimdi de 'çift mutant' koronavirüs varyantı alarmı verildi.
Geçtiğimiz hafta Hindistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı virolog Shahid Jameel, çift mutantın "aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon" olduğunu açıklamış ve "Çift mutasyon, virüsün bağışıklık sisteminden kaçmasına ve daha bulaşıcı hale gelmesine yol açabilir" diye konuşmuştu.
LA Times'ın haberine göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yakından takip edildiği açıklanan 'çift mutant' varyantı ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. Varyantın Hindistan'ın ardından ABD'de de tespit edildiği belirtildi.
Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından tespit edilen açıklanan 'çift mutant' varyant ile ilgili Klinik Viroloji Laboratuvarı müdürü Dr. Benjamin Pinsky, "Bu iki mutasyonun eşleştiklerinde nasıl davrandıklarını bilmiyoruz" dedi.
Pinsky, yeni keşfedilen varyantın varlığının ilk olarak Hindistan hükümeti tarafından 24 Mart'ta açıklandığını, daha sonra da Maharashtra'da bir corona virüs vakası dalgalanmasının tespit edildiğini söylerken, 'çift mutant' varyantın bölgedeki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 15 ila 20'sini oluşturduğunu bildirdi.
Yaptıkları çalışmadan bahseden Benjamin Pinsky, Hindistan'ın açıklamasının bir gün sonrasında Stanford'daki laboratuvarda incelenen bir örnekte çift mutant' varyantın tespit edildiğini açıkladı.
San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bir hastadan alınan örnekte tespit edildiği belirtilen çift mutant varyant ile ilgili Pinsky, "25'inde alınan örnekte tespit edilen genetik dizilimin Hindistan'da bahsedilen çift mutant varyant ile aynısı olduğunu tespit ettik" derken "Bu durum da çift mutant varyantın yayıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.