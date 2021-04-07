Çift mutantlı koronavirüs varyantı alarmı! O ülkeye de sıçradı

LA Times'ın haberine göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yakından takip edildiği açıklanan 'çift mutant' varyantı ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. Varyantın Hindistan'ın ardından ABD'de de tespit edildiği belirtildi.