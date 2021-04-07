Akıllara durgunluk veren olay! Gelini 20 yıl önce kaybettiği kızı çıktı

DÜĞÜN YAPILDI

Bu gelişmeye rağmen düğün gerçekleşti. Zira kayıp kız ile damadın bir kan bağı bulunmuyordu.

Anne 20 yıl önce kızını yol kenarına bıraktıktan sonra yaşadığı vicdan azabından dolayı kızını her yerde aradı.