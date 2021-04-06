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ABD halkı Donald Trump'ı değil Joe Biden'ı suçladı: Sınırdaki göçmen krizi büyüyor

'da yapılan ankette halkın sınırındaki göçmen yoğunluğunun sorumlusunu değil olarak gördüğü ortaya çıktı. Eylül ayının sonuna kadar Meksika sınırından 'ye girecek göçmen sayısının 2 milyonu aşabileceği tahmin ediliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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ABD halkı Donald Trump'ı değil Joe Biden'ı suçladı: Sınırdaki göçmen krizi büyüyor

'de yapılan anket, Amerikalıların sınırındaki göçmen yoğunluğunun sorumlusu olarak eski ABD Başkanı 'tan çok yeni Başkan 'ı gördüklerini ortaya koydu.

Hill-HarrisX'in 24-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 44'ü, ABD'ye geçmek için Meksika sınırından akın eden göçmenlerle ilgili problemden Başkan Biden'ın sorumlu olduğunu söylerken, sadece yüzde 28'i eski Başkan Trump'ı işaret etti.

Aynı soruya cevap verenlerin yüzde 20'si, sınırdaki sorunla ilgili iki tarafı da eşit derecede suçlu bulurken, yüzde 7'lik bir grup problemin nedeninin iki tarafla da ilgili olmadığına inandığını söyledi.

Cumhuriyetçi olduklarını belirten katılımcıların yüzde 73'ü ülke sınırındaki durumdan mevcut hükümeti sorunlu tutarken, Demokrat partili katılımcıların sadece yüzde 46'sı suçu Trump yönetimde bulduğunu bildirdi.

'nin yaptığı bir çalışmada, 30 Eylül'e kadar Meksika sınırından ABD'ye girecek göçmen sayısının 2 milyonu aşabileceği ve bu rakamın bir rekora işaret ettiği belirtilmişti.

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