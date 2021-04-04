Son dakika: Endonezya’da sel ve heyelan felaketi: 23 ölü, 9 yaralı

Endonezya'nın Flores adasında etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu 23 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.