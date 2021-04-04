04 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika: Çin'de balıkçı teknesi battı: 8 ölü

Son dakika haberine göre; 'in doğu kıyılarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri teknedeki 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken 5 kişi kurtarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2021
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Son dakika: Çin'de balıkçı teknesi battı: 8 ölü

People's Daily gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaleti kıyılarında 20 kişiyi taşıyan balıkçı teknesi, sabah saatlerinde alabora oldu.

Arama kurtarma ekipleri teknedeki 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken 5 kişi kurtarıldı.

Kalan 7 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

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