Son dakika: Çin'de balıkçı teknesi battı: 8 ölü
Son dakika haberine göre; Çin'in doğu kıyılarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri teknedeki 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken 5 kişi kurtarıldı.
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People's Daily gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaleti kıyılarında 20 kişiyi taşıyan balıkçı teknesi, sabah saatlerinde alabora oldu.
Arama kurtarma ekipleri teknedeki 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken 5 kişi kurtarıldı.
Kalan 7 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.