Çin'de meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti
Çin'in Jiangsu eyaletindeki Shenyang-Haikou otoyolunda meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 11 can kaybının olduğu açıklandı.
DÜNYA AA
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Çin'in doğusunda bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.
Çin basınındaki haberlere göre Jiangsu eyaletindeki Shenyang-Haikou otoyolunda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü, karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.
Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.