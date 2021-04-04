Çin'de meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in doğusunda bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Çin basınındaki haberlere göre Jiangsu eyaletindeki Shenyang-Haikou otoyolunda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü, karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.

Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.