Kendi ülkesine dış güçlerle birlikte saldırdı! Ürdün'de ortalığı sallayacak iddia

GÖZALTILAR YAŞANDI

Safedi, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, dün ülkenin istikrarına yönelik tehdit oluşturdukları gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığı olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan soruşturma neticesinde Bin Hüseyin ile gözaltına alınan diğer kişilerin ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan faaliyet ve çalışmalarda bulundukları sonucuna ulaştıklarını aktaran Safedi, ülkeyi hedef alan bu faaliyetlerin dış güçlerle koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını anlatan Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi içinde muamelede bulunulacağını dile getirdi.