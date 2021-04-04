04 Nisan 2021, Pazar
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

'de, polis ekiplerince 1 ayda düzenlenen operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 7'si tutuklandı; yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2021
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 8 Mart ve 4 Nisan tarihleri arasından operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 36'sı 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak' suçundan, 30'u 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 66 kişi gözaltına alındı.

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak' suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyettek işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 565 gram skunk, 550 ecstasy, 220 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 52 gram bonzai hammaddesi, 15 gram esrar maddesi ve uyuşturcu satuşından elde edildiği değerlendirilen 385 TL ele geçirildi.

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