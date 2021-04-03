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Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltına alındı | Washington Post duyurdu

Son dakika haberleri... Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent 'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürüldü.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltına alındı | Washington Post duyurdu

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.

Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı.

Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

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