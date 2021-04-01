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Donald Trump'ın sesinin olduğu içerikler bile silinecek! Facebook'tan yeni sansür kararı

'ın gelini tarafından yapılan röportajının videosu tarafından engellendi. Facebook tarafından Lara Trump'a gönderilen e-mailde "Donald Trump'ın sesinin yer aldığı herhangi bir içeriğin" şirket kararı gereği silineceği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Donald Trump'ın sesinin olduğu içerikler bile silinecek! Facebook'tan yeni sansür kararı

Eski Başkanı 'ın, gelini tarafından yapılan röportajının videosu, tarafından engellenerek kaldırıldı.

'un haberine göre, paylaşımı yapan Lara Trump'a gönderilen e-postada, "Donald Trump'ın sesinin yer aldığı herhangi bir içeriğin" şirket kararı gereği silineceği bildirildi.

Haberde, Facebook tarafından Trump'ın ekibine gönderilen e-postalarda, "Facebook ve Instagram platformlarımızda Trump'ın yeni veya eski ses kayıtlarının yer aldığı içeriklere izin verilmeyecektir. Söz konusu içerikler yayınlanmaları halinde kaldırılacak ve paylaşımı yapan hesaplarda ek sınırlamalara neden olacaktır." ifadesi yer aldı.

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen baskını sonrasında Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "süresiz olarak" engellemiş, Facebook kurucusu , "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra, , Snapchat ve da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

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