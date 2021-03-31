31 Mart 2021, Çarşamba
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SON DAKİKA | Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Son dakika haberi... ’nin başkenti ’de düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılar hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2021
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SON DAKİKA | Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Congress Heights Metro İstayonu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırının yerel saatle 13.30'da gerçekleştiği ve saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yangın ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı Sözcüsü Vito Maggiolo ise yaptığı açıklamada, ateşli silahla yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılar hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

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