SON DAKİKA | Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Congress Heights Metro İstayonu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırının yerel saatle 13.30'da gerçekleştiği ve saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.



Yangın ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı Sözcüsü Vito Maggiolo ise yaptığı açıklamada, ateşli silahla yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.



Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılar hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.