Rusya, Almanya ve Fransa arasında aşı zirvesi

Sputnik V'nin AB tarafından onay süreci, çeşitli yetkililer ve politikacıların aşının kullanımına karşı çıkmasıyla tartışmalara yol açmıştı. Rusya, aşıya karşı olası siyasi önyargı sorununu gündeme getirerek, aşının etkinliğinin klinik denemelerde kanıtlandığını vurgulamıştı.

BİRÇOK AB ÜLKESİ SPUTNIK V'İ SATIN ALMAYA HAZIR

AB'de aşı sevkiyatında yaşanan aksamalar ve yavaş ilerleyen aşılama programları nedeni ile birçok AB ülkesi lideri Rus aşısını satın almaya hazır olduklarını ifade etmişlerdi. Merkel, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylandıktan sonra AB'de Sputnik V'nin kullanılmasının gerekli olduğunu ve AB'nin sipariş vermemesi durumunda Almanya'nın bunu kendi başına yapacağını belirtmişti. Avusturya Başbakanı Şansölyesi Sebastian Kurz ise Putin ile Sputnik V'nin olası satın alımını tartışmış ve aşıyı kullanmaya hazır olduklarını belirtmişti.

EMA, 4 MART'TA SPUTNİK V'Yİ İNCELEMEYE BAŞLADI

EMA, 4 Mart'ta Sputnik V aşısı için aşamalı bir inceleme prosedür başlatmıştı. Macaristan ve Slovakya gibi bazı AB ülkeleri ise, EMA kararını beklemeden Rus aşısını ulusal düzeyde onaylamıştı.

SPUTNIK V 58 ÜLKEDE ONAYLANDI

Sputnik V aşısı, aralarında Cezayir, Mısır, Meksika, Sırbistan, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 58 ülke tarafından onaylandı. Geçtiğimiz Şubat ayında ise tıp dergisi The Lancet, Sputnik V'in 3. aşama klinik denemelerine ait ara analiz raporunu yayınlayarak, aşının semptomatik Covid-19'a karşı yüzde 91.6 etkinlik gösterdiğini belirtmişti.