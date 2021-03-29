Son dakika: Ülke yasa boğuldu! Ünlü iş insanı Petr Kellner vefat etti

Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlardaki işletmeleri kontrol eden PPF'nin sahibi olan Kelllner'ın varlıklarının, Haziran 2020 itibarıyla toplam 44 milyar euro olduğunu belirtilmişti.

Kellner'ın ölümü sırasında helikopterde 5 kişi daha vardı. Kellner ile birlikte Gregory Harms, Benjamin Larochaix, Sean McMannany ve pilot Zachary Russel'ın da yaşamını yitirdiği kaydedildi.