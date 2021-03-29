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Son dakika: Ülke yasa boğuldu! Ünlü iş insanı Petr Kellner vefat etti

Son dakika haberine göre 'nın en zengin iş insanı ’un yayınladığı listelerde dünyanın en zengin milyarderleri arasında gösterilen , helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Son dakika: Ülke yasa boğuldu! Ünlü iş insanı Petr Kellner vefat etti

'nın en zengin iş insanı 'in hayatını kaybettiği açıklandı. 54 yaşındaki milyonerin ölümü Çekya'da şok etkisi yarattı. 'daki kayak tatilinden döndüğü sırada içinde bulunduğu helikopter düşen Kellner, 2020 verilerine göre 19 milyar dolardan fazla.

Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlardaki işletmeleri kontrol eden PPF'nin sahibi olan Kelllner'ın varlıklarının, Haziran 2020 itibarıyla toplam 44 milyar euro olduğunu belirtilmişti.

Kellner'ın ölümü sırasında helikopterde 5 kişi daha vardı. Kellner ile birlikte Gregory Harms, , ve pilot 'ın da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

NEDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR
Kellner'ın tatili sırasında isimli tesiste kaldığı açıklandı. Şirket sözcüsü Mary Ann Pruitt'in yaptığı açıklamaya göre rehberler helikopterli kayak konusunda Alaska'nın en iyisiydi ve uzmanlardı.

Eurocopter AS50 tipi helikopterin neden düştüğü bilinmezken Pruitt, "Kellner ve Larochaix, sadık müşterilerimizdendi ve sık sık bizi ziyarete gelirlerdi. Bu acı haber hem çalışanlarımız hem de yakınları için çok acı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOKOBİCİLİKTEN BAŞLADI
Kellner, çalışma hayatına fotokobici olarak başladı. 1991'de ise yatırım fonu PPF'i kurdu.

dergisi 'e göre 'nin en zengin adamı ve dünyanın 73. en büyük serveti olan Petr Kellner, Çekya'nın da en zengin iş insanı olarak tanınıyordu.

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