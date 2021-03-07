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Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında öldü Macron: Fransa için büyük kayıp

milyarder milletvekili , bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı , milletvekilinin ani ölümünün için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında öldü Macron: Fransa için büyük kayıp

Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Dassault'u taşıyan helikopter, ve kentleri arasında düştü.

Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti.

Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un 'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti. Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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