Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında öldü Macron: Fransa için büyük kayıp
Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault, Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
DÜNYA AA
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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti. Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti.
Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti. Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.