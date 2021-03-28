Tarihte benzeri yok! Putin'in gizemli operasyonunun sırrı ortaya çıktı!

RUS DONANMASI TARİHİNDE BİR İLK

Yaşanan olayın Rus Donanması tarihinde bir ilk olduğunu aktaran Yevmenov, "Arktik tatbikatının bir parçası olarak, Rus Donanması tarihinde ilk kez 300 metre yarıçapla sınırlı bir alanda 3 nükleer denizaltı buzun altından su yüzüne çıktı" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR TASARIM VE PLAN ALTINDA UYGULANMAKTA"

Amiral Yevmenov, Franz Josef takımadaları, Alexandra Toprakları Adası ve komşu sularda kapsamlı bir Arktik tatbikat olan Umka-2021'in Rus Coğrafya Derneği'nin katılımıyla yürütüldüğünü bildirerek, "İlk kez alt kutup bölgelerinde bir dizi muharebe eğitimi, bilimsel araştırma ve çeşitli pratik önlemler, tek bir tasarım ve plan altında uygulanmakta" dedi.