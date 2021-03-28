Tarihte benzeri yok! Putin'in gizemli operasyonunun sırrı ortaya çıktı!
Son dakika haberi... Rusya, Arktik tatbikatları kapsamında ilk defa 3 nükleer denizaltı ile gövde gösterisi yaptı. Tarihte benzeri yok denilen projeyle ilgili görüntüler de büyük ilgi gördü.
Rusya'nın iki gün önce gerçekleştirdiği operasyon dünya basınında. Vladimir Putin'in gizemli operasyonunun görüntüleri yayınlandı ve kritik denizaltı çalışmasının sırrı ortaya çıktı. Rusya Federasyonu Donanması tarihinde bir ilk yaşandı. Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, 3 Rus nükleer enerjiyle çalışan denizaltının Rus Donanma tarihinde ilk kez, Arktik tatbikatları sırasında buzun altından 300 metre yarıçapında bir alan içinde eş zamanlı olarak su yüzüne çıktığını açıkladı.
RUSYA TARTIŞMALI BÖLGEDE NÜKLEER DENİZALTI ŞOVU YAPTI
Yıllardır anlaşmazlığın odağında olan arktik bölgesinde tatbikat başlatan Rusya, tabiri caizse gövde gösterisi yaptı. Rusya cephesinden yapılan açıklamada 3 Rus nükleer denizaltısının 300 metre yarıçapında bir alan içinde eş zamanlı olarak buzun altından yüzeye çıktığı bilgisine yer verildi.
PUTİN: "TARİHTE BENZERİ OLMAYAN BİR ÇALIŞMA"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bunun ne Sovyet tarihi ne de modern zaman tarihinde bir muadilinin olmadığını açıkladı. 20 Mart'tan bu yana devam eden tatbikatın bu son hamlesi 'nükleer gözdağı' yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Denizaltıların bu manevrası sırasında Rus savaş jetlerinin ise gökyüzünde yakıt ikmali tatbikatı gerçekleştirdikleri duyuruldu.
OKYANUSUN KOMŞUSU BEŞ ÜLKENİN RADARINDA
Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu, çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca okyanusa komşu beş ülke; ABD, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya'nın radarına girdi.
Bu 5 ülke son yıllarda denizdeki enerji kaynaklarının peşine düştü. Bölge ile ilgili bir anlaşmanın olmaması ise zaman zaman bu tip gövde gösterilerinin yapılmasına neden oluyor.
NELER OLMUŞTU?
Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, Rusya'nın arktik tatbikatları sırasında 3 Rus nükleer denizaltısının 300 metre yarıçapında bir alan içinde eş zamanlı olarak buzun altından yüzeye çıktığını belirtti.
RUS DONANMASI TARİHİNDE BİR İLK
Yaşanan olayın Rus Donanması tarihinde bir ilk olduğunu aktaran Yevmenov, "Arktik tatbikatının bir parçası olarak, Rus Donanması tarihinde ilk kez 300 metre yarıçapla sınırlı bir alanda 3 nükleer denizaltı buzun altından su yüzüne çıktı" ifadelerini kullandı.
"TEK BİR TASARIM VE PLAN ALTINDA UYGULANMAKTA"
Amiral Yevmenov, Franz Josef takımadaları, Alexandra Toprakları Adası ve komşu sularda kapsamlı bir Arktik tatbikat olan Umka-2021'in Rus Coğrafya Derneği'nin katılımıyla yürütüldüğünü bildirerek, "İlk kez alt kutup bölgelerinde bir dizi muharebe eğitimi, bilimsel araştırma ve çeşitli pratik önlemler, tek bir tasarım ve plan altında uygulanmakta" dedi.
TATBİKATTA 600'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL GÖREV ALDI
Öte yandan tatbikatta, 600'ün üzerinde asker ve sivil personel görev alırken, yaklaşık 200 adet teçhizat ile askeri ve özel donanım bulunuyor.
BUZUN KALINLIĞI 1.5 METRE, RÜZGARIN HIZI SAATTE 32 METRE
Son verilere göre bölgede ölçülen ortalama hava sıcaklığının eksi 25-30 derece olduğunu aktaran Rus yetkililer, buzun kalınlığının 1.5 metre olduğu ve rüzgar hızının ise saatte 32 metreye ulaştığını kaydetti.