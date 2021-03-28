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Son dakika: Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'dan istifa kararı

Son dakika haberi... savaşında 'dan ağır yenilgi sonrası erken seçim kararı alan 'da aylardır görevi bırakması talep edilen Başbakan istifa kararı aldı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Son dakika: Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'dan istifa kararı

savaşında 'dan aldığı yenilginin ardından 'da yaşanan tepkilere daha fazla direnmeyen Başbakan 'ın istifa kararı aldığı açıklandı.

Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan "istifa" çağrıları yanıt buldu. 20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran , Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı.

medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" dedi.

ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ

Ermenistan ordusu, Şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

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