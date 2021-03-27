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Son dakika: İtalya'da şiddetli deprem! Birçok ülkede hissedildi

'nin  açıklarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, en az yedi ülkede hissedildi. Depremin merkez üssü, İtalya'nın ilçesine 68 kilometre mesafede.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2021
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Son dakika: İtalya'da şiddetli deprem! Birçok ülkede hissedildi

Adriyatik Denizi'nde bugün yerel saatle 14.47'de bir deprem meydana geldi.

5.9 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, İtalya'nın Vieste ilçesine 68 kilometre mesafede. Yerin iki kilometre altında gerçekleşen depremin, Adriyatik'in diğer kıyısındaki Hırvatistan'a uzaklığı ise, 120 kilometre.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, deprem İtalya ve Hırvatistan'ın yanı sıra Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Yunanistan ve Slovenya gibi ülkelerde de hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak verdi.

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