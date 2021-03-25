Özbekistan ve Türkiye özel kuvvetler ortak tatbikatından önemli fotoğraf

Ülkesinin Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmesine ayrıca önem verdiğini dile getiren Halmuhammedov, bu iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Halmuhammedov, Türk özel kuvvetleriyle iş birliğinde düzenlenen ortak tatbikatın her iki taraf için çok faydalı olduğunu ifade ederek bundan dolayı Türk tarafına teşekkür etti.