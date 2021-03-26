100 yıl sonra ortaya çıktı! 13 milyon euroya satıldı

Sotheby's, eserin 1887'de boyandığından bu yana halka sergilenmediğini belirterek, satış fiyatının sanatçı için Fransa'da bir rekor olduğunu söyledi.

Van Gogh'un Paris'te geçirdiği iki yıl boyunca ürettiği 200'den fazla resimden biri olan eserde, bir değirmen, bir çift ve iki çocuğun yanı sıra yapraksız ağaçlar görülüyor. "Montmartre'deki Sokak Manzarası" ayrıca, Van Gogh'un en iyi eserlerinden biri olarak kabul edilmez.