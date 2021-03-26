İngiltere yaptırım kararı nedeniyle Çin'i kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in misilleme olarak İngiltere'deki 9 kişi ile 4 kurum ve kuruluş hakkında yaptırım kararı almasını kınadı.

Raab yaptığı açıklamada, İngiltere'nin insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara yaptırım uygulamada uluslararası topluma katıldığı ancak Çin'in kendini eleştirenleri cezalandırdığını belirtti.

Pekin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri iddialarını çürütmek istiyorsa Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bölgeye tam erişim izni vermesi gerektiğini kaydeden Raab, sosyal medya hesabından da açıklamada bulundu. Raab, Twitter'daki açıklamasında, "Çin'in, İngiliz milletvekilleri dahil ülke içi ve dışında insan hakları ihlallerini dile getirenleri susturma girişimini kınıyoruz." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin 22 Mart'ta aldığı yaptırım kararının kendi iç işlerine müdahale olduğu belirtilerek misilleme olarak İngiliz parlamenterler Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith, Neil O'Brien, David Alton, Tim Loughton, Nusrat Ghani, Helena Kennedy, Joanne Nicola Smith Finley, Geoffrey Nice ile Çin Araştırma Grubu, Muhafazakar Parti İnsan Hakları Komisyonu ve Uyghur Tribunal ie Essex Court Chambers'ın yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu.

İngiltere, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı almıştı.