ABD - Çin savaşında yeni perde! Dev firmalar üretimi durdurdu
ABD ve Çin savaşında yeni perde başladı. Dev otomotiv, telefon ve oyun şirketleri çip bulamadıkları için üretimi durdurdu. Uzmanlar, “20. Yüzyıl’da petrol paylaşımı için savaşlar çıktı. 21. Yüzyıl’ın savaşı da çip olacak” dedi…
21. Yüzyıl'da ise petrol yerine küresel ticaretin "yeni petrolü" olarak adlandırılan çip savaşları başladı. Çip üretim sürecini kontrol altına alacak ülke yeni dünyanın tek süper gücü olacak.
Ancak germanyum, silisyum ve selenyum yarı iletkenin ham maddeleri Çin'e ulaşmadığı takdirde, şirketler üretim yapamayacak. Pentagon'a sunulan bir raporda, dünyadaki çip dökümhaneleri Çin'in kontrolünde.
ABD, İntel ile bu sistemi yıkmak istiyor. Uzmanlara göre ise savaş dışında ABD'nin bu dökümhanelerin kontrolünü kazanması mümkün değil. Bu çipler olmadan ABD savunma ve elektrikli aletler sektörü en az beş yıl geriye gider. Evet, petrol savaşının yerini çip savaşı aldı.
PENTAGON'A RAPOR SUNULDU
Çin'in teknoloji markalarıyla Amerikan ve Japon ürünlerine karşı büyük güç kazandığıyla ilgili bir rapor, 2017'de Pentagon'a sunulmuştu. Raporun temelinde, "Yarı iletken çipler, Çin'in geleceği. Buna karşı derhal adımlar atılmalı" notu düşülmüştü.
2017'de de bu rapor sonrasında ABD, ticaret savaşını başlatmıştı.
Ancak ticaret savaşının merkezinde çip teknolojisinin yattığı günümüzde ortaya çıktı. Çin, çipin ana maddesi germanyum, silisyum ve selenyum rezervleriyle ilgili adımlar attı. Ancak ABD, buna da karşılık verdi. Ancak bu savaşın daha yeni başladığına dikkat çekildi.