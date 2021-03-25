Hollanda’nın Lahey kentinde bomba alarmı! Parlamento binası boşaltıldı

Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Binnenhof Parlamento binasına bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bünyesinde Hollanda Parlamentosu'nu ve Hollanda Başbakanlık Konutu'nun da barındıran kompleksi tahliye etti.

Bina çevresini güvenlik şeridine alan polis, binayı giriş ve çıkışlara kapattı.

Yerel polis yetkilileri tarafından sosyal medyaya üzerinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşma başlatıldığı kaydedildi.

Polis, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Öte yandan yapılan incelemeler sonrası bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.