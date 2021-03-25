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Son dakika: AB'den flaş Türkiye mesajı: İşbirliğine hazırız

Son dakika... bildirisinde AB'nin ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi. AB liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika: AB'den flaş Türkiye mesajı: İşbirliğine hazırız

AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ KONUSU

AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

"YÜKSEK DÜZEYLİ DİYALOG İÇİN HAZIRIZ"

AB liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi.

Liderler, göç yönetimi konusunda Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

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