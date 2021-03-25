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Son dakika: Fransa'da 3. dalga şoku! Günlük vaka sayısı 50 bin sınırında...

’da korona virüsü () salgınında son 24 saatte 45 bin 641 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 424 bin 086’e ulaştığı bildirildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika: Fransa'da 3. dalga şoku! Günlük vaka sayısı 50 bin sınırında...

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki yükseliş devam ediyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 50 BİN SINIRIDA...

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 45 bin 641 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 424 bin 86'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 228 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 93 bin 384'e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 4 bin 709'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 036 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 7 milyon 168 bin 437 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bu kişilerden 2 milyon 610 bin 990'una ise aşının her iki dozu uygulandı.

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