24 Mart 2021, Çarşamba
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ABD'den Almanya'ya Kuzey Akım 2 projesi uyarısı!

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı , 'de görüştüğü Alman mevkidaşı 'a "ABD'nin projesine karşı olduğunu" söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2021
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ABD'den Almanya'ya Kuzey Akım 2 projesi uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Maas arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın ortak güvenliğimize zarar verme çabalarına karşı ABD'nin müttefiklerimizle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ve aynı şekilde boru hattına da karşı olduğunu vurgulamıştır." ifadesi kullanıldı.

Blinken ile Maas arasındaki görüşmede ABD ile arasındaki ortak çıkarların ve iş birliği alanlarının da altının çizildiği ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

BLINKEN ALMAN, FRANSIZ VE İNGİLİZ MEVKİDAŞLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Sözcü Price, Bakan Blinken'ın Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile 'de ortak bir görüşme de gerçekleştirdiğini ve "ortak meydan okumalara karşı transatlantik ittifak ilişkilerinin önemine vurgu yapıldığını" açıkladı.

Tüm ülkelerin NATO'ya ve transatlantik ilişkilere güçlü şekilde bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, bakanların ABD ile AB arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda kararlı oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar Rusya ve kaynaklı meydan okumaları ele aldılar, , , ve 'deki son durumu görüştüler. Ortak güvenlik ve ekonomik endişeleri ele alırken transatlantik ilişkilerin merkezde olacağını vurguladılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Blinken, küresel sorunların çözümü noktasında ülkeleriyle her zaman koordinasyon içinde olacaklarının da mesajını verdi.

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