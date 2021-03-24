Dünya tarihi hatayı konuşuyor! İsrail yanlışlıkla yayınladı: O yerler ifşa oldu

Dünyaya gizlilik, güvenlik ve istihbarat dersi vermekle övünen İsrail devleti, sabah saatlerinde skandal gelişmelerle çalkalandı. Haaretz gazetesinin haberine göre, siviller için koronavirüs test merkezlerinin açık adresini ve konumunu gösteren online harita yayınlamak isteyen İsrail ordusu, resmi sitesinden yaptığı paylaşımın ardından yaptıkları hata karşısında donakaldı.

TARİHİ HATA ÇOK KONUŞULDU

İsrail Savunma Kuvvetleri, siviller için yayınlanan haritada, gizli askeri üslere ilişkin bilgilere de yer verdi. Haaretz'in farkettiği tarihi hatanın ardından iletişime geçtiği İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa bir süre sonra haritayı yayından kaldırsa da, askeri üslere dair gizli bilgiler, dakikalarca dolaşıma açık kaldı.

Yayınlanan haritada, sadece İsrail istihbaratı tarafından bilinen gizli üslerin adları, açık konumları ve sayılarına dair ayrıntılı bilgileri yer alırken, İsrail Hava Kuvvetleri'ne dair üslerin bilgileri de açık edildi.

FÜZE SALDIRILARINA KARŞI GİZLİ TUTULUYORDU

İsrail Sivil Cephe Komutanlığı yetkilileri, yaşanan skandalın ardından yaptığı açıklamada harita yayınında yapılan yanlışlığa, ordunun sivil haritalara erişiminde yaşanan karışıklığın neden olduğunu bildirdi.

Gizli üslerin bugüne kadar, düşman ülkelerden gelebilecek olası füze saldırılarına karşı büyük bir özenle korunduğunu belirten yetkililer, paylaşılan haritaya ait tüm izleri silmek için yoğun çaba sarf etti.